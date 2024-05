Kochende Suppe löst Feueralarm in Donauwörther Hotel aus

In einem Hotel in Donauwörth wird die Brandmeldeanlage ausgelöst. Zwei Feuerwehren sind im Einsatz.

Das Zubereiten einer Mahlzeit hat am Morgen des Feiertags Christi Himmelfahrt in einem Hotel in Donauwörth für einen Feueralarm gesorgt. In einem Zimmer des Gebäudes im Gewerbegebiet an der Südspange kochte sich laut Polizei ein 52-Jähriger auf einer Herdplatte eine Suppe. Durch den aufsteigenden Dampf wurde die Brandmeldeanlage ausgelöst.

Die Freiwilligen Feuerwehren Donauwörth und Riedlingen sowie die Polizei rückten an, konnten allerdings unmittelbar feststellen, dass es weder brannte, noch dass Personen in Gefahr waren. (AZ)