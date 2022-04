Donauwörth

vor 48 Min.

Mann in Donauwörth betrunken am Steuer erwischt

Am Sonntag war in Donauwörth ein Autofahrer mit 0,6 Promille unterwegs.

In Donauwörth ist am Ostersonntag ein Mann betrunken am Steuer seines Autos erwischt worden.

Themen folgen