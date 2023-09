Mann in Donauwörth ohne Führerschein unterwegs

Bei einer Verkehrskontrolle in Donauwörth fällt ein Mann auf, der unerlaubt mit dem Auto unterwegs ist. Diesen erwartet nun eine Anzeige.

Ein Mann ist in Donauwörth unerlaubt mit dem Auto gefahren. Die Polizei führte nach eigenen Angaben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag bei einem 44-Jährigen eine allgemeine Verkehrskontrolle durch. Während der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht die notwendige Fahrerlaubnis besaß, um das Auto zu steuern, in dem er saß. Die Beamten zeigten den Mann wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz an. (AZ)

