Mann lässt Topf auf Herd: Feuerwehr im Einsatz

In Donauwörth rückt am 1. Mai die Feuerwehr aus, weil in einem Mehrparteienhaus stark raucht.

Die Nachlässigkeit eines Mannes in der Zirgesheimer Straße in Donauwörth hat am Maifeiertag für einen Einsatz der Feuerwehr gesorgt. Der Polizei zufolge verließ der Bewohner gegen 15 Uhr seine Räume in einem Mehrparteienhaus und ließ einen Topf mit Essen auf dem eingeschalteten Herd zurück.

Weil der Inhalt des Topfes zu heiß wurde, rauchte es in der Folge stark. Der Feuermelder in der Wohnung sprang an und gut 20 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr sowie die Polizei eilten zu dem Gebäude. Die Kräfte öffneten die Wohnung und entrauchten das Haus. Verletzt wurde niemand.

Ob Sachschaden entstand, ist noch unklar. Die Polizei leitete gegen den Verursacher des Einsatzes ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. (AZ)