Mann mit zu lautem Auto kontrolliert

Mit einem merklich laut röhrenden Motor ist ein Mann am Samstag in Donauwörth unterwegs gewesen. Die Polizei kontrollierte das Fahrzeug und stellte eine Manipulation fest.

Ein 27-Jähriger aus dem Landkreis Eichstädt ist am frühen Samstagabend in Donauwörth mit seinem hörbar zu lauten Auto einer Verkehrskontrolle unterzogen worden. Dabei stellten Beamte der Polizeiinspektion Donauwörth bei einer Geräuschmessung vor Ort eine erhebliche Überschreitung des Dezibelgrenzwerte fest. Anschlieflend räumte der Fahrer die Manipulation an seinem Fahrzeug ein. Diesen erwartet nun eine Buflgeldanzeige. (AZ)

