Mann ohne Führerschein fährt einen Kleintransporter

Bei einer Verkehrskontrolle in Donauwörth stoppt die Polizei einen 30-Jährigen bei einer illegalen Spritztour.

Den richtigen Riecher hatte eine Streife der Polizei bei einer Verkehrskontrolle in Donauwörth. Die Beamten stoppten am Montagvormittag den Fahrer eines Kleintransporters auf der Sallingerstraße. Der 30-Jährige, der am Steuer saß, gab an, er finde seinen Führerschein nicht mehr. Tatsächlich besteht aber - das recherchierten die Polizisten über den Funk - seit Oktober 2022 wegen eines Verkehrsdelikts ein rechtskräftiges Fahrverbot gegen den Mann, der aus dem Donau-Ries-Kreis stammt. Die Folge: eine Strafanzeige. (AZ)