Markus Söder kommt zum Schwäbischwerder Kindertag

Ministerpräsident Söder hat zu dem Donauwörther Spektakel im Juli angekündigt. Was dort heuer alles geboten sein wird.

Die Vorbereitungen fürs diesjährige Fest-Wochenende des Schwäbischwerder Kindertags laufen auf Hochtouren: Die Kostüme werden in den Schulen anprobiert und von den fleißigen Nähdamen angepasst, letzte Absprachen mit den Kutschern getroffen, Sicherheitskonzepte abgestimmt und vieles mehr. Von 19. bis 21. Juli verwandelt sich die Heilig Kreuz Wiese in ein riesiges Festgelände mit Markt, Biergarten und Live-Musik sowie zum Schauplatz des Historienspiels, das erst vor wenigen Wochen zum immateriellen Kulturerbe Bayerns ernannt wurde. Die Schirmherrschaft für das beliebte historische Fest übernimmt in diesem Jahr der amtierende Ministerpräsident Markus Söder.

Erst im März wurde der „Schwäbischwerder Kindertag zu Donauwörth“ zum immateriellen Kulturerbe Bayerns ernannt, jetzt gab es erneut Grund zur Freude im Rathaus: Ministerpräsident Söder folgt der Einladung der Stadt und übernimmt die Schirmherrschaft für das historische Festwochenende.

Schwäbischwerder Kindertag hat Strahlkraft über die Grenzen Donauwörths hinaus

Donauwörths Oberbürgermeister Jürgen Sorré freut sich: „Es ist eine große Ehre, den Ministerpräsidenten wieder bei uns in Donauwörth begrüßen zu dürfen." Dass er als Schirmherr des Fest-Wochenendes fungiere, unterstreiche zusätzlich die Bedeutung und Strahlkraft des Schwäbischwerder Kindertags weit über die Grenzen der Stadt hinaus. Vom Historienspiel über ein buntes Bühnenprogramm mit bayerischem Abend und Feuershow bis hin zum Spielenachmittag – das Wochenende soll laut Sorré "ein Fest für die ganze Familie" werden. Landtagsabgeordneter Wolfgang Fackler (CSU) zeigt sich ebenfalls glücklich über die Zusage: „Ich freue mich, dass unser Ministerpräsident meinem nachdrücklichen Wunsch nachkommt, sich diesen Termin freizuhalten, um das historische Donauwörth von seiner besten Seite kennenlernen zu können.“

Auch die Kinderfest-Referentin des Stadtrats, Brigitte Kundinger-Schmidt (SPD), blickt bereits voller Vorfreude auf das Juli-Wochenende: „Es ist wunderbar zu sehen, wie sich die Tradition des Schwäbischwerder Kindertags seit Jahrhunderten bewahrt und weiterentwickelt hat. Viele Generationen an Kindern haben hier bereits aktiv mitgewirkt und halten so die Geschichte Donauwörths lebendig." Besonders bedanken wolle sie sich im Namen des Stadtrats "bei den ehrenamtlich arbeitenden Nähdamen, die sich Woche für Woche das ganze Jahr über unentgeltlich engagieren“. (AZ)