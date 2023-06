Millionenprojekt ist fertig – nun kann ein neues Biotop an der Donau entstehen

Eine breit angelegte Fischwanderhilfe am Donauwörther Wasserkraftwerk ist jetzt fertig. Es handelt sich um ein Millionenprojekt. Warum es so wichtig ist.

Auf den ersten Blick mag man nicht an ein Biotop denken, hier, direkt am Wasserkraftwerk unweit des Kesseldamms in Donauwörth. Das Werk liegt wie ein großer, grauer Betonriegel auf der Donau. Doch genau jener neue Lebensraum für zahlreiche Arten soll dort nebenan wieder entstehen - mit Hilfe des Menschen. "Treppe" trifft es wohl nur zum Teil, was direkt an dem breiten Strom auf einem halben Kilometer für die Fische angelegt wurde. Es ist ein Millionenprojekt. Am Donnerstagvormittag wurde es eingeweiht.

Riesige Störe hatten hier einst ihr natürliches Wandergebiet. Doch die sind längst weg. Der Umgang des Menschen mit der Donau hatte wohl stets zwei Seiten; einerseits war man froh um die Bändigung des Stromes, auch darum, dass Kraftwerke gebaut werden konnten - andererseits bedeuteten diese Eingrenzungen und Riegel am und auf dem Fluss das Aus für wandernde Fischarten. Seit einigen Jahren wird ein Kompromissweg gegangen: Die Bewirtschaftung des Flusses ist nach wie vor gewünscht, die Stromerträge werden händeringend benötigt, gleichzeitig ist mehr Artenschutz, mehr Ökologie, mehr Bewahrung der Schöpfung angesagt. Die neu entstandene Fischwanderhilfe direkt am Wasserkraftwerk der Lechwerke (LEW) nahe dem Kesseldamm soll für mehr Durchgängigkeit des Flusses für die Fische Sorgen.

Das LEW-Projekt an der Donau in Donauwörth kostet Millionen

Die LEW setzt mit dem kostspieligen Projekt - immerhin rund drei Millionen Euro musste das Augsburger Energieunternehmen berappen - die Vorgaben der EU-Wasserrahmenrichtlinie um. Es handelt sich um die erste Anlage an den von der LEW Wasserkraft betriebenen Donaukraftwerken in Schwaben.

Tausende Haushalte werden mit dem Strom versorgt, der hier am Donauwörther Wasserkraftwerk gewonnen wird. Foto: Thomas Hilgendorf

Michael Bohlinger, der bei der LEW Wasserkraft die Geschäfte führt, gerät schier ins Schwärmen: "Ein neues Ökosystem wird hier entstehen", erklärt er. Man sieht in der Tat auf breitem Raum einen neuen Bachlauf sich gleich neben der Donau entlangschlängeln. Inseln sind darin zu finden, viel Kies im Uferbereich als Laichplätze, unterschiedliche Strömungen lassen das Geschaffene zu einem Erlebnis fürs Auge werden. Die unterschiedlichen Fließgeschwindigkeiten sowie die verschieden steilen Böschungen sind gewünscht. Die Fische bräuchten diese Diversität am Bachlauf, erklärt Projektleiter Christian Beer. Es ist eine Wissenschaft für sich, was hinter dem Ganzen steckt: Strömungsberechnungen, genügend Baumpflanzungen, ausreichend Totholz als Nahrungsquelle - es galt, vieles einzukalkulieren beim Bau dieser großen Artenschutzinstallation. Insgesamt solle jene breit angelegte Fischwanderhilfe dazu beitragen, dass Mensch und Tier gleichermaßen vom Fluss profitieren können, meinte Lechwerke-Vorstand Dietrich Gemmel.

Donauwörther Kraftwerk versorgt tausende Haushalte

Für den Menschen erscheint der Fluss ebenso lebensnotwendig wie für die zahlreichen Arten, die in und um ihn herum leben. Das Wasserkraftwerk Donauwörth erzeugt mit den Werken in Dillingen, Höchstädt und Schwenningen jährlich etwa 215 Millionen Kilowattstunden Strom. Dies reicht, um gut 80.000 Haushalte das ganze Jahr über zu versorgen.

Mit der Durchgängigkeit der Donau für Fische soll mehr Artenschutz erreicht werden. Foto: Thomas Hilgendorf

Sowohl Donauwörths Oberbürgermeister Jürgen Sorré als auch Vize-Landrätin Claudia Marb unterstrichen, dass der neu geschaffene Bachlauf zudem einen Freizeitwert für die Bürgerinnen und Bürger darstellen solle - dass aber die Natur respektiert werden müsse. Es sei nun mal kein Badegewässer, auch nicht für Hunde. Allerdings sei es durchaus ein weiterer Schritt dahin, die Donau wieder "erlebbarer" zu machen, wie Sorré sagte.