Motorradfahrer kommt schwer verletzt ins Donauwörther Krankenhaus

Beim einem Auffahrunfall in der Reichsstraße stürzt ein junger Motorradfahrer heftig. Es gibt einen Notarzteinsatz.

Ein Motorradfahrer ist am Samstag in Donauwörth schwer gestürzt. Das teilt die Polizei mit. Gegen 18 Uhr befuhr eine 58-jährige Autofahrerin die Reichsstraße von der Pflegstraße her kommend und wollte von dieser nach links in die Schustergasse einbiegen. Verkehrsbedingt musste sie jedoch anhalten. Ein ihr nachfolgender 21-jähriger Motorradfahrer erkannte aus Unachtsamkeit den stehenden Pkw zu spät, fuhr auf diesen auf und kam zu Sturz.

Der junge Mann zog sich dabei den Beamten zufolge schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen zu. Nach notärztlicher Behandlung wurde er ins Krankenhaus Donauwörth eingeliefert, sein Motorrad wurde durch Angehörige abgeschleppt. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf rund 3000 Euro geschätzt. (AZ)