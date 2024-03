Donauwörth

vor 33 Min.

Mutter ist durch Kind abgelenkt und baut Unfall

Bei Rotlicht stand ein Auto an einer Ampel in der Berger Allee. Eine weitere Autofahrerin übersah das und verursachte einen Unfall.

Die 45-Jährige prallte in der Berger Allee in ein bei Rot an der Ampel stehendes Auto.

Abgelenkt durch ihr Kind auf dem Rücksitz, verursachte eine 45-jährige Mutter am Steuer ihres Autos einen Auffahrunfall in der Berger Allee. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau am Sonntag um 17 Uhr stadteinwärts unterwegs. Auf Höhe einer Ampel wartete ein 26-jähriger Autofahrer bei Rot. Da sie nicht aufpasste, prallte sie mit ihrem Wagen auf das stehende Fahrzeug. Beide Beteiligte gaben den aufnehmenden Beamten gegenüber an, unverletzt geblieben zu sein. Es entstand ein Sachschaden von etwa 4000 Euro. Die Verursacherin wurde vor Ort gebührenpflichtig verwarnt. (AZ)

