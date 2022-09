Nach Verfolgungsjagd in Donauwörth melden sich Zeugen

Plus Die Polizei ermittelt nach der Flucht zweier Motorradfahrer aus dem Kreis Dillingen in Donauwörth. Das ist der aktuelle Stand.

Nach der wilden Flucht zweier Motorradfahrer quer durch Donauwörth am Sonntag haben sich mehrere Zeugen bei der Polizei gemeldet. Dies berichtet Thomas Fackler, stellvertretender Leiter der örtlichen Inspektion, auf Anfrage unserer Redaktion. Die Leute hätten beobachtet, wie die beiden Flüchtenden versuchten, einer Polizeistreife zu entkommen.