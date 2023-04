Neues Mitglied des Vorstandes bei der Sparkasse Donauwörth

Kathrin Schön aus Donauwörth rückt in den Vorstand der Sparkasse nach. Wessen Posten sie dort übernimmt.

Die Donauwörtherin Kathrin Schön ist neues, stellvertretendes Vorstandsmitglied der Sparkasse Donauwörth. Bereits mit Wirkung zum 1. April hat der Verwaltungsrat die Personalie entschieden. Schön rückt damit auf den Posten auf, den Jürgen Sorré durch seinen Wechsel in das Donauwörther Rathaus freigegeben hat.

Schön ist seit 2019 Direktorin für den Unternehmensbereich Vermögensberatung und Private Banking und übernimmt nun zusätzlich Verantwortung. Die gebürtige Donauwörtherin begann 1995 ihre Ausbildung zur Bankkauffrau und erweiterte als Individualkundenberaterin Ihre Kenntnisse in der Finanzberatung. 2008 übernahm sie die Gruppenleitung in der Vermögensberatung bei der Sparkasse Donauwörth. "Ich bedanke mich für das Vertrauen und die entgegengebrachte Wertschätzung", so Kathrin Schön. (AZ)