Donauwörth

Ökomarkt mit immer breiterer Palette in Donauwörth

Der Ökomarkt in Donauwörth zog am Sonntag viele Besucher an. Die Produktpalette ist gewachsen.

Plus Über die Jahre ist der Ökomarkt in Donauwörth zu einer festen Institution geworden. Was am Sonntag alles geboten war.

Von Helmut Bissinger

Die ganze Palette hatte Günther Heinisch nicht mitgebracht: Doch eine große Auswahl an Holzprodukten, die zu Hause in Auchsesheim lagern, fand sich dann doch am Stand beim Ökomarkt im Heilig-Kreuz-Garten in Donauwörth. Mit dem, was die Aussteller beim Öko-Markt am Sonntag zeigten, hätten sie vor 28 Jahren vermutlich jedoch kaum Aufsehen erregt. „Denn Angebot und Nachfrage haben sich gewandelt“, sind sich die Aussteller einig.

Günther Heinisch hat seine Maschinen inzwischen auch verkauft, mit denen er vom Brotzeitteller bis zum praktischen Holzwerkzeug oder der kunstvollen Schale alles geschaffen hat. Der 79-Jährige bietet nun das an, was er auf Vorrat produziert hat – und das Interesse an seinen Holzarbeiten aus Ahorn ist groß.

