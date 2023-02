Donauwörth

12:00 Uhr

Parkdruck am Donauwörther Bahnhof: Präsenz-Nachweis sorgt für Ärger

Parkplätze für Pendler sind rar am Donauwörther Bahnhof. Deswegen wird seitens der Stadt ein Nachweis über eine Fünf-Tage-Woche im Büro oder an der Werkbank verlangt.

Plus Es gibt am Donauwörther Bahnhof nicht für alle Interessenten einen Parkplatz. Von Pendlern wird eine Fünf-Tage-Woche in Präsenz verlangt. Ist das noch zeitgemäß?

Von Thomas Hilgendorf

Das Auto am Bahnhof abstellen, rein in den Zug, ausgeruht zur Arbeit - noch dazu relativ umweltfreundlich. Und manchmal, zumindest wenn die Eisenbahn pünktlich ist, ist das auch noch nervenschonender als der Zeitdruck auf der Straße. Viele Pendler aus den Dörfern rund um Donauwörth nutzen das Parkhaus am Bahnhof gerne, um möglichst effizient zur Arbeit zu kommen. Doch der ein oder andere hat sich zuletzt gewundert, dass ihm jenes Abonnement nicht verlängert wurde seitens der Stadt.

