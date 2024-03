Poetry Slam in Donauwörth: Das Lied von der Pocke

Plus Beim sechsten Dichter-Wettstreit an der FOS/BOS Donauwörth bewiesen sich wieder talentierte Poeten. Wer dabei war und den Pokal mit nach Hause nehmen durfte.

Organisator Klaus Rattenbacher zeigte sich sehr angetan und war gerührt über die proppenvolle Aula in der Donauwörther FOS/BOS bei seinem mittlerweile sechsten Programm, das er zusammen mit Moderator und Slam-Master Michael Jakob auf die Beine gestellt hatte. Besonders freute er sich über die zahlreichen Schüler im Auditorium, die bereit waren, sich dieses Literaturformat zum ersten Mal zu geben.

Das Line-Up der zum Dichterwettstreit angetretenen Künstler hatte sich, zum Leidwesen von Michael Jakob, durch drei kurzfristige Absagen etwas verändert, vor allem bestand es nur noch aus männlichen Mitwirkenden. Und die legten dann nach den obligatorischen Regelerklärungen und dem Appell „Respect the Poets“ sofort los. Die Abstimmung in der ersten Runde lief nicht über Applausintensität, sondern über eine Jury, bestehend aus fünf Personen aus dem Publikum, die Wertungspunkte von 1 bis 10 vergeben konnten.