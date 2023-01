Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer ohne Führerschein

Ein der Polizei bereits bekannter Mann ist in Donauwörth betrunken und ohne Führerschein unterwegs.

Die Polizei hat am frühen Donnerstagabend in Donauwörth einen Wiederholungstäter aus dem Verkehr gezogen, der betrunken am Steuer eines Autos saß. Der 47-Jährige fiel um 18.35 Uhr einer Streife auf. Der Mann aus dem Landkreis Pfaffenhofen war den Beamten bereits bekannt, da er zuvor schon ohne Führerschein Auto gefahren war. Am Merkurplatz stoppten die Gesetzeshüter den Verdächtigen. Der hatte wieder keine Fahrerlaubnis und war zudem betrunken mit einem Wert von knapp einem Promille. Die Beamten veranlassten einen Bluttest zur eindeutigen Feststellung des Alkoholpegels und stellten den Fahrzeugschlüssel sicher. Der 47-Jährige bekam eine Strafanzeige. (AZ)