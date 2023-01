Polizist in Zivil verhindert Unfallflucht in Donauwörth

Durch Zufall beobachtet ein Polizist in seiner Freizeit in Donauwörth einen Unfall - und verhindert, dass der Verursacher sich vor der Schadensregulierung drückt.

Während seiner Freizeit hat ein Polizist in Donauwörth einen Unfall vor dem Kauflandparkplatz beobachtet. Dort hatte ein 58-jähriger Donauwörther am Samstagnachmittag ein Verkehrszeichen umgefahren. Der Aufprall war wohl so heftig, dass das Auto das Schild aus der Verankerung hebelte und noch einige Meter mitriss.

Der Mann wollte laut Polizei Donauwörth vom Kauflandparkplatz nach rechts auf den Neurieder Weg einbiegen. Hierbei schnitt er die Kurve und fuhr somit rechts auf den Gehweg. Dabei kollidierte er mit dem„Vorfahrt Achten“ - Verkehrszeichen.

Scheinbar wollte der Autofahrer sein Missgeschick aber nicht melden und für den Schaden aufkommen. Das aber verhinderte wiederum der aufmerksame Polizist, der die Situation sofort richtig einschätzte. Er rief seine Kollegen, die den Unfall aufnahmen. Das Auto des Unfallverursachers ist im Frontbereich nur leicht beschädigt. (AZ)

