Donauwörth-Schäfstall

vor 37 Min.

Nur der Rücken zwickt: "Toni" Wipfler aus Schäfstall kocht mit 100 noch selbst

Am 16. Februar 2022 ist Antonia Wipfler 100 Jahre alt geworden. Stadträtin Doris Rödter und OB Jürgen Sorré beglückwünschten die Jubilarin an ihrem Ehrentag.

Plus Antonia "Toni" Wipfler aus Schäfstall feiert ihren 100. Geburtstag. Dass sie diesen Tag erleben wird, hatte sie voriges Jahr noch angezweifelt.

Von Celine Theiss

"Sie ist zäh und hat einen Willen", so beschreibt Astrid Grebel ihre Mutter in einem Gespräch mit unserer Redaktion. Antonia Wipfler ist vorige Woche 100 Jahre alt geworden und hat schon so einiges erlebt. Bis auf den Rücken, der ab und zu zwickt, sei sie aber bei bester Gesundheit, erzählt die Tochter.

