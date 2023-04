Schmorbrand in Küche: Feuerwehr in Donauwörth im Einsatz

Durch unglückliche Umstände entsteht in einer Wohnung in der Donauwörther Innenstadt ein kleiner Brand. Die Feuerwehr rückt an.

Großer Schreck für eine Bewohnerin in der Donauwörther Innenstadt: Am Donnerstag um etwa 17.30 Uhr kam es in der Küche der Wohnung in der Sonnenstraße zu einem Schmorbrand. Die Feuerwehr war im Einsatz.

Der Polizei zufolge ist die Ursache für den Brand geklärt: Die Frau stellte einen Umzugskarton auf die Küchenzeile. Dabei stieß sie gegen einen Drehregler an einem Kochfeld, ohne dies zu bemerken. Die 30-Jährige verließ für etwa fünf Minuten die Wohnung. In dieser Zeit fing der Karton durch die Hitze zu kokeln an. Der Rauchmelder löste aus, die Frau setzte einen Notruf ab.

Die Freiwillige Feuerwehr Donauwörth eilte mit etwa 25 Kräften zu dem Mehrfamilienhaus. Die Wohnung war stark verraucht, deshalb entlüfteten die Helfer das Treppenhaus und die Wohnung mit einem Gebläse. Laut Polizei entstand kein Schaden. (AZ)