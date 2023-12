Storch in Not spaziert vor dem Landratsamt auf und ab

Ein offenbar verletzter Storch ist am Samstagmittag in Donauwörth herumspaziert.

Ein Storch ist wohl am Samstagmittag in einer Notlage in Donauwörth herumgelaufen. Beobachtet wurde er von unserem Leser Anton Roger. Der Storch habe mehrmals kurze Flugversuche unternommen, jedoch erfolglos. "Dem ganzen Verhalten nach war zu erkennen, dass mit dem Tier etwas nicht stimmte", schreibt Roger in einer Mail an unsere Redaktion.

Zunächst war der Storch demnach in der Münzgasse unterwegs, schwenkte dann in den Parkplatz des Landratsamts ein und spazierte vor der Tür auf und ab. Ein weiterer Beobachter rief die Polizei, die die Feuerwehr verständigte. Das bestätigt auch die PI Donauwörth auf Nachfrage am Sonntag. Die Feuerwehr habe das Tier laut Informationen der Polizei, die nicht vor Ort war, eingefangen und ins Tierheim gebracht. (AZ)