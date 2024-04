Testfahrt mit Klapprad endet mit einem Unfall

Ein Mann verunglückt mit seinem Fahrrad in Donauwörth. Der Verletzte wird ins Krankenhaus eingeliefert.

Bei einer Testfahrt mit seinem neuen Fahrrad ist ein Mann am Sonntag in Donauwörth verunglückt. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 67-Jährige um 17.10 Uhr von der Reichsstraße aus in die Heilig-Kreuz-Straße ein. Da der Rentner dem aktuellen Erkenntnisstand zufolge sein Klapprad nicht richtig verschraubt hatte, klappte der Lenker während der Fahrt ein.

Der Senior stürzte auf die Straße. Er trug keinen Helm. Ein Rettungswagen brachte das Opfer in die örtliche Klinik. (AZ)