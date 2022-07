Unbekannte werfen Steine auf Haus

Drei Burschen bewerfen an einem Vormittag ein Haus in Donauwörth mit Steinen. Ein Mädchen beobachtet das Geschehen. Nun werden weitere Zeugen gesucht.

Ein zwölfjähriges Mädchen hat am Freitag gegen 9.30 Uhr beobachtet, wie drei männliche Jugendliche mehrere Steine gegen die Haustüre eines Mehrfamilienhauses in der Berger Vorstadt in Donauwörth warfen. Dadurch ging laut Polizei der untere Glaseinsatz der Türe zu Bruch. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Die drei männlichen Jugendlichen, die sich nach der Tat in unbekannte Richtung entfernten, sollen circa 15 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß sein. Eine Person war nach Angaben der Zeugin komplett dunkel gekleidet. Weitere Zeugen, welche zusätzliche Angaben zum Tathergang oder zu den aktuell noch unbekannten drei Jugendlichen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Donauwörth unter Telelefon 0906/706670 in Verbindung zu setzen. (AZ)