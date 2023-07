Unbekannter beschädigt zwei Autos in Parkstadt

Ein Unbekannter hat am Freitag in Donauwörth zwei Autos zerkratzt. Der Besitzer erstattet Anzeige.

Ein Unbekannter hat zwei Autos in der Donauwörther Parkstadt mutwillig beschädigt. Die Tat ereignete sich laut Polizei zwischen dem 13. Juli ab 21.30 Uhr und dem 14. Juli, 11.45 Uhr. Der 49-jährige Besitzer hat seine beiden Pkw in der Nähe seiner Wohnung in der Parkstraße abgestellt. Der Täter zerkratzte den schwarzen Mercedes ML sowie den roten Opel Corsa jeweils an der Beifahrertüre mit einem spitzen Gegenstand. Der Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 500 Euro. Bereits voriges Jahr im August waren die Autos zweimal mutwillig beschädigt worden. Das lässt darauf schließen, dass ein Unbekannter dem 49-Jährigen gezielt schaden möchte. Die Polizei bittet um Hinweise und Zeugenaussagen. Telefon: 0906/ 70667-0. (AZ)