Unbekannter steckt Besen in Auspuff eines Autos in der Parkstadt

In der Donauwörther Parkstadt beschädigt eine unbekannte Person ein Auto und stiehlt das Kfz-Kennzeichen. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine unbekannte Person hat am Mittwochmittag ein Auto in der Donauwörther Parkstadt mutwillig beschädigt und das Nummernschild geklaut. Der 46-jährige Besitzer eines schwarzen Mercedes ML hatte seinen Wagen gegen 12.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Parkstraße abgestellt. Als er zu seinem Wagen zurückkehrte, fehlte sein Kfz-Kennzeichen, die rechte Fahrzeugseite war zerkratzt und im Auspuff steckte ein Besen. Laut Polizei beläuft sich der Schaden an dem Mercedes auf etwa 1000 Euro. Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet Zeugen, sich zu melden. Telefonnummer: 0906/706670. (AZ)

