Unfall in der Parkstadt: Verursacher flüchtet

In der Parkstadt in Donauwörth hat sich ein Unbekannter nach einer Karambolage aus dem Staub gemacht.

In der Donauwörther Parkstadt ist am Sonntag der Verursacher oder die Verursacherin eines Unfalls geflüchtet. Der Unbekannte prallte laut Polizei mit seinem Fahrzeug zwischen 1 und 16 Uhr gegen einen schwarzen VW Touran, der in der Parkstraße ordnungsgemäß am Fahrbahnrand stand.

Dem Opfer, 53, entstand ein Schaden in Höhe von schätzungsweise 2000 Euro. Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)