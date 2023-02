Unfall in Donauwörth

Eine Autofahrerin verursacht in Donauwörth einen Unfall. Blechschaden an zwei Pkw.

Eine Autofahrerin hat in Donauwörth einen stehenden Wagen übersehen und einen Unfall verursacht. Wie die Polizei berichtet, war die 53-Jährige am Montag gegen 14.30 Uhr bergab auf der Schellenbergstraße unterwegs. An der Einmündung zur Zirgesheimer Straße übersah die Frau den Wagen eines 41-Jährigen, der verkehrsbedingt halten musste. Die Donauwörtherin prallte in das Heck des Pkw. Dabei entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 5000 Euro. Beide Beteiligte gaben den Beamten gegenüber an, unverletzt geblieben zu sein. Die 53-Jährige wurde vor Ort mit 35 Euro verwarnt. (AZ)

Lesen Sie dazu auch