Unfallflucht auf Parkplatz am Stauferpark

Auf dem Parkplatz am Stauferpark in Donauwörth hat ein Unbekannter am Mittwoch zwischen 7.45 und 13 Uhr einen Unfall verursacht, sich jedoch nicht weiter darum gekümmert. Opfer der Unfallflucht ist laut Polizei eine 18-jährige Auszubildende. An ihrem Pkw entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet mögliche Zeugen, sich zu melden. Telefon: 0906/706670. (AZ)