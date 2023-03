Weniger Autos: Wie die Vision für die Reichsstraße wahr werden soll

Plus Ab April gelten in der Donauwörther Innenstadt neue Parkgebühren. Es ist der Beginn eines Wandels, der die Reichsstraße zu neuem Leben erwecken soll.

Wer in den kommenden Wochen mit dem Auto nach Donauwörth fährt, dem werden ein paar Veränderungen auffallen: moderne Bänke, einladende Sonnenliegen, Pflanztröge mit Sitzgelegenheit. Es ist das neue Stadtmobiliar. Aber auch am Parkscheinautomat werden die Besucherinnen und Besucher eine Veränderung erleben. Je nachdem, wo man parkt, wird es teurer oder auch günstiger. Ab 1. April gelten neue Tarife und die Automaten werden nach und nach umgerüstet.

Beides scheinbar wenig aufregende Veränderungen. Doch sie sind der Anfang eines Wandels, denn die Reichsstraße steht vor einem Neustart. Damit der gelingt, müssen die Donauwörther sich auf einige harte Jahre einstellen: mit Baustellen, Sperrungen, Umleitungen, Stau - und sie müssen sich umstellen.

Manchmal kann man in Donauwörth nicht mal 30 km/h fahren, weil sich die Autos so stauen. Foto: Marco Keitel

"Es ist einer der großen und weitverbreiteten Wünsche, dass die Reichsstraße wieder schöner wird und die Aufenthaltsqualität steigt", sagt Donauwörth Oberbürgermeister Jürgen Sorré. Seit Monaten beraten Arbeitsgruppen, wurden Entscheidungen im Stadtrat gefällt, Pläne ausgearbeitet. Noch wartet der Bürger darauf, dass von dem Vieldiskutierten auch was zu sehen ist. Dass die neuen Parktarife den Anfang machen, hat einen Sinn. Denn damit wird das neue Parkraumkonzept umgesetzt. Das Ziel ist ganz klar: weniger Verkehr in der Reichsstraße und Parkströme leiten, nach der Idee: Je näher in der Stadt, desto teurer wird es.

Neues Parkraumkonzept soll der erste Schritt für eine Verkehrswende in der Reichsstraße sein

Deshalb fällt die Semmeltaste in der Reichsstraße weg. Sie erlaubte bisher 30 Minuten kostenfreies Parken direkt vor der Ladentür. Doch dieses "Schnell rein, schnell weg" will man gerade nicht mehr. Dafür können Autofahrer in den Parkhäusern eine Stunde umsonst stehen. Weiter außen liegende Parkflächen wie an der Zirgesheimer Straße oder an der Neuen Obermayerstraße sind am günstigsten.

Ist die Vision also, möglichst Autos aus der Reichsstraße zu verdrängen? Kann das überhaupt klappen? "Wir sehen ja aktuell durch die Sperrung der Schellenbergstraße, dass die Reichsstraße passierbar bleiben muss", sagt Sorré. Mit diesem Fakt müsse man umgehen. Also sei die Frage, wie eine Verkehrsberuhigung stattfinden kann. Die neuen Gebühren sollen ein erster Schritt sein, den ruhenden Verkehr zu leiten. "Wir wissen, dass es in der Stadt an sich ausreichend Plätze in den Parkhäusern gibt. Deshalb sollen die Autos dorthin."

Denn die Reichsstraße soll freier werden. Vor dem Münster soll die dort breitere Meile im besten Fall wie ein Platz gestaltet werden. Die Bushaltestelle muss rutschen, die Parkplätze entlang der unteren Reichsstraße verteilt werden. Sorré würde es gefallen, wenn auch der Asphalt gegen Pflaster getauscht wird, damit auch optische Verbindungen hergestellt werden. Doch das sei noch nicht diskutiert. "Klar ist nur: wo es breit und sonnig ist, wird umgestaltet für ein neues Raumgefühl." Das Reichsstraßenfest könne noch unbehelligt davon stattfinden. Doch im Herbst werden erste Arbeiten laufen, ist sich der Rathauschef sicher. Danach soll das Tempolimit auf 20 km/h angepasst werden. Auch das ein Versuch, für den Autofahrer, der einfach nur durchfahren will, weniger attraktiv zu sein.

Die maßgebliche Änderung am Tanzhaus von außen ist aus Richtung Süden zu sehen: Der Stahlbeton an der Seite soll aufgeschnitten werden, große Fenster erhellen dann Café und Bibliothek. Foto: Trint + Kreuder Architekten

Ab 2024 wird die Reichsstraße dann spätestens zur Großbaustelle. Zwar hat der Gewerbesteuereinbruch ab 2026 viele Projekte ins Wanken gebracht, doch das Projekt Tanzhaus steht wohl nicht zur Debatte. Im nächsten Jahr sollen dafür die Arbeiten mit schwerem Gerät anlaufen. Teilweise Sperrungen oder Einbahnstraßenverkehr wird teilweise nötig sein. Schließlich muss dann noch das Sorgenkind Pflegstraße versorgt werden. Die Asphaltdecke ist schon jetzt in schlechtem Zustand, wird nach den Baggerfahrten für die Reichsstraßen-Baustellen nicht besser werden. Kanal und Hausanschlüssen müssten ebenfalls gemacht werden. "Wir müssen das alles terminlich so austarieren, dass es für die Bürger erträglich wird, aber sich auch nicht zu lange hinstreckt", sagt Sorré.

Die Reichsstraße im Umbruch und aufgebrochen - daran müssen sich die Donauwörther für die nächsten Jahre einstellen. Vielleicht erzeugt das ja dann ganz automatisch eine Veränderung in den Gewohnheiten - eben nicht für jeden Weg durch die Stadt durch die Reichsstraße zu fahren. Lieber den Bus nehmen, das Fahrrad. "Eine Wende mit weniger Individualverkehr und eine Entlastung der Plätze, an denen sich die Bürger gerne aufhalten, bekommen wir nicht nur durch verkehrliche Maßnahmen hin", ist sich Sorré sicher. "Jeder Einzelne muss umdenken und sich umgewöhnen."