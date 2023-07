Donauwörth

06:00 Uhr

Wenn Lachen Programm ist: Avantgardinen bringen Donauwörther Kirche zum Beben

Umjubelte Kabarettistinnen: Die Avantgardinen überzeugten das Publikum in der evangelischen Christuskirche in Donauwörth.

Plus Der Auftritt der Avantgardinen sorgt für eine volle Christuskirche in Donauwörth. Bei den vier fränkischen Kabarettistinnen bekommt indes jeder sein Fett weg.

Jedem Pfarrer müsste hier der Atem stocken. Freitag, 19 Uhr. Ein sonniger Sommerabend, Grill- und Biergartenwetter. Und trotzdem: Die Menschen strömen in Scharen in die Kirche - fast alle Reihen sind besetzt. Die Avantgardinen, die im Rahmen des zweitägigen Festes der Donauwörther Christuskirchen-Gemeinde in das evangelische Gotteshaus kamen, sie sorgten für reichlich Publikum. Dieses wurde belohnt - mit hochklassigen musikalischen Darbietungen der vier Frauen aus Franken, gepaart mit feinsinnig-bissigem Humor, bei dem alle ihr Fett weg kriegten. Ausnahmslos alle.

Von Anfang an hat es einfach gepasst: Draußen brutzeln im Sonnenuntergang fränkische Bratwürste, dazu die erfrischende Hopfenkaltschale - drinnen vier fränkische Frauen, die ein kabarettistisches Feuerwerk zünden. Eines stellten die Damen gleich klar, mit Blick auf den Künstliche-Intelligenz-Chatbot "ChatGPT": "Die Texte sind alle von uns." Bei soviel Menschelndem und jener feinen Alltagsironie durfte das Publikum ihnen getrost glauben. Und deutlich herausgestellt wurde auch, dass es sich bei den Auftritten der Avantgardinen um Kabarett handelt - und nicht um bloße Comedy. Der Unterschied liege ja letztlich auf der Hand: "Comedy macht es wegen dem Geld. Kabarett macht es wegen des Geldes."

