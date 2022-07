Donauwörth

07:45 Uhr

Werden bald auch in Donauwörth Solarparks entstehen?

Plus Drei Investoren wollen im Bereich der Stadt Freiflächen-Photovoltaik-Parks errichten. Eine davon ist dem zuständigen Ausschuss nicht ganz unsympathisch.

Von Thomas Hilgendorf

Die Energiewende, also die Umstellung auf regenerative Energieträger, wird auch in der Region massiv durch äußere Umstände vorangetrieben. So ließe es sich milde ausdrücken. Klarer gesagt: Krisen von globalem Ausmaß zwingen jetzt zum energischen energetischen Umsatteln. Das macht sich auch an einer Reihe von Anfragen fest, welche zuletzt die Stadt Donauwörth erreicht haben. Photovoltaik-Investoren würden demnach gerne in drei Gebieten Solarparks errichten. Doch ist das dort überhaupt möglich?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen