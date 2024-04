Zahl der Arbeitslosen sinkt im April nur leicht

Im Landkreis Donau-Ries sind 1876 Menschen arbeitslos gemeldet. Es gibt aber auch 1686 freie Stellen - allerdings werden hauptsächlich Fachkräfte gesucht.

Die Arbeitslosigkeit im Landkreis Donau-Ries ist im April nur leicht gesunken. Laut einer Pressemitteilung der Agentur für Arbeit gehen die Zahlen normalerweise stärker zurück. „Aktuell sind 1876 Menschen arbeitslos gemeldet, das sind 79 weniger als vor einem Monat. Die Arbeitslosenquote liegt bei 2,3 Prozent und damit 0,1 Prozentpunkte unter dem Wert des Vormonats“, berichtet Norbert Gehring, operativer Geschäftsführer der Agentur für Arbeit Donauwörth.

Die Nachfrage nach Arbeitskräften sei weiterhin hoch und die Arbeitsaufnahmen genauso viele wie die Zugänge beziehungsweise Arbeitslosmeldungen aus einer Berufstätigkeit. Insgesamt gebe es viel Bewegung auf dem Arbeitsmarkt im Landkreis. Im April meldeten sich 632 Personen neu oder erneut arbeitslos. Davon kamen 261 aus einer Beschäftigung und 157 aus einer Ausbildung oder Weiterbildungsmaßnahme. Im Gegenzug konnten 704 die Arbeitslosigkeit beenden. Davon nahmen 260 Personen eine Erwerbstätigkeit auf und 177 begannen eine Aus- oder Weiterbildung.

Im Vergleich zum Vorjahr sind mehr Personen ohne Job

Jedoch hat sich im Vergleich zum April des vergangenen Jahres die Anzahl der gemeldeten arbeitslosen Kundinnen und Kunden in der Arbeitsagentur um 195 Personen beziehungsweise um 26,5 Prozent erhöht. Auch die Arbeitslosigkeit beim Jobcenter erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahresmonat um 6,9 Prozent auf 944 Personen. Dies ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass Geflüchtete ihre Sprachkurse beenden und nun auf eine Einstellung hoffen. Gehring: "Deshalb an dieser Stelle meine Bitte an alle Arbeitgeber, setzen sie sich mit uns in Verbindung, wenn sie eine Möglichkeit sehen, Geflüchtete einzustellen. Wir unterstützen sie gerne dabei.“

Geflüchtete Menschen aus der Ukraine werden seit dem 1. Juni 2022 durch die regionalen Jobcenter betreut. Insgesamt waren im Landkreis Donau-Ries im April 744 erwerbsfähige Personen mit ukrainischer Staatsangehörigkeit gemeldet, davon waren 267 arbeitslos. Die Nachfrage nach Arbeitskräften ist weiterhin hoch. Von den Arbeitgebern wurden im April 226 neue Arbeitsstellen gemeldet, 13 weniger als im März. Im Stellenpool der Arbeitsagentur sind im Landkreis Donau-Ries derzeit 1686 freie Arbeitsstellen (31 mehr als vor einem Monat und fünf mehr als im Vorjahr). Bei rund 82 Prozent der gemeldeten Stellen liegen die Anforderungen auf Fachkraftniveau und höher. Dagegen sind nur 42 Prozent der Arbeitslosen Fachkräfte oder Spezialisten. (AZ)