Zwei Autos krachen auf einer Kreuzung in Donauwörth zusammen

Wegen einer missachteten Vorfahrt stoßen zwei Autos am Donnerstagabend in der Bahnhofsstraße zusammen.

Ein Unfall hat sich am Donnerstag in Donauwörth ereignet - und zwar wegen einer missachteten Vorfahrt. Laut Polizei wollte eine 30-jährige Autofahrerin gegen 19.30 Uhr von der Gartenstraße nach links in die Bahnhofstraße einbiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines aus Richtung Weidenweg herannahenden Wagens, den eine 38-Jährige steuerte. Durch die folgende Kollision im Einmündungsbereich entstand ein Sachschaden von rund 8000 Euro. Beide Frauen gaben den aufnehmenden Beamten gegenüber an, unverletzt geblieben zu sein. Die Beamten zeigten die 30-Jährige an. (AZ)