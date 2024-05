Zwei E-Scooter-Fahrer ohne gültige Versicherung unterwegs

In Donauwörth wurden zwei E-Scooter ohne gültigen Versicherungsschutz aus dem Verkehr gezogen. Bei einer Person wurde zudem Drogeneinfluss festgestellt.

Zwei E-Scooter-Fahrer waren am Freitag ohne gültigen Versicherungsschutz in Donauwörth unterwegs. Am Vormittag kontrollierte die Polizei eine 28-Jährige, die in der Spitalstraße unterwegs war. Sie konnte keine Haftpflichtversicherung für ihr Fahrzeug vorweisen. Am Abend wurde gegen 21.30 Uhr ein weiterer Fahrer an der Westspange einer Kontrolle unterzogen. Bei ihm war die Versicherung seit März 2024 abgelaufen. Zudem wurden bei dem 26-Jährigen drogentypische Erscheinungen festgestellt. Nach einem freiwilligen Drogentest wurde eine Blutentnahme angeordnet. Beide erwartet nun eine Anzeige nach dem Pflichtversicherungsgesetz, den 26-Jährigen zudem noch eine Anzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss. (AZ)