Zwei Fahrräder werden gestohlen

In Donauwörth klaut ein Unbekannter am Feiertag zwei Fahrräder. Die Polizei ermittelt.

Ein bislang Unbekannter klaute am 1. Mai irgendwann zwischen 10.30 Uhr und 20.20 Uhr zwei Fahrräder aus dem Innenhof eines Mehrfamilienhauses in der Donauwörther Reichsstaße. Die Räder waren laut Polizei in einer unversperrten Hütte mit Zugang von der Sonnenstraße gelagert und haben einen Wert von geschätzten 1000 Euro. Es handelt sich um ein schwarzes Mountainbike der Firma Cube sowie einrotes Citybike unbekannter Marke. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 zu melden. (AZ)