Ballenpresse und Acker brennen direkt am Dorf

Bei Druisheim geraten eine Ballenpresse und ein Acker in Brand. Vier Feuerwehren sind im Einsatz.

Durch den Brand einer landwirtschaftlichen Maschine auf einem Acker bei Druisheim ist am späten Dienstagnachmittag immenser Sachschaden entstanden. Es bestand offenbar auch eine gewisse Gefahr für das Dorf. Vier Feuerwehren waren im Einsatz, um Schlimmeres zu verhindern.

Nach Angaben der Polizei war ein 30-Jähriger auf dem Getreideacker damit beschäftigt, Strohballen zu pressen. Dabei fing die Maschine kurz nach 17 Uhr Feuer. Ursache dafür dürfte nach ersten Erkenntnissen ein technischer Defekt sein. Die Flammen griffen auch auf das trockene Feld über, auf dem das Stroh lag. Die bereits gepressten Ballen auf der Fläche fingen ebenfalls Feuer. Der Brand breitete sich auf einer Fläche von etwa eineinhalb Hektar aus. Kritisch dabei: Der Acker grenzt direkt an Druisheim. Nur ein Feldweg trennt die Fläche von den Gärten der Wohnsiedlung an der Römerstraße.

Anwohnerin nässt Hecke mit Wasser aus Gartenschlauch ein

Die Freiwillige Feuerwehr aus Druisheim war schnell vor Ort und konnte rasch die Gefahr bannen, dass das Feuer auf die Gärten der Siedlung übergreift. Eine Anwohnerin hatte bereits damit begonnen, ihre Hecke mit Wasser aus dem Gartenschlauch einzunässen. Durch die Nähe zum Ort hatte die Feuerwehr über einen Hydranten ausreichend Löschwasser zur Verfügung.

Es rückten auch die Wehren aus Mertingen, Asbach-Bäumenheim und Nordendorf an. Sie hatten reichlich Arbeit, die Presse und die brennenden Ballen, die über den ganzen Acker verteilt waren, zu löschen. An der Maschine entstand Totalschaden in Höhe von rund 200.000 Euro. Dem Landwirt gelang es, den Traktor rechtzeitig abzukuppeln. So blieb der Schlepper unversehrt.