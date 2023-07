Mann wird beim Fahren schwarz vor Augen: Hoher Schaden bei Unfall

Einem Autofahrer wird plötzlich schwarz vor Augen und er kommt von der Straße ab. An seinem Fahrzeug entsteht hoher Schaden.

Ein 68-Jähriger war am Freitagvormittag in Druisheim unterwegs, als ihm plötzlich schwarz vor Augen wurde. Laut Polizei verlor er dadurch in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Auto, kam nach links von der Straße ab, touchierte einen Zaun und kam im angrenzenden Grundstück zum Stehen. Körperlich verletzt wurde der Fahrer nicht, er erlitt jedoch einen Schock. An seinem Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 7500 Euro, an dem Zaun entstand ein Schaden in Höhe von rund 6000 Euro. (AZ)