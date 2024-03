Die "Bandit'n-Bagasch" treibt in Ellgau ihr Unwesen

Die Theatersaison beginnt: Die Schauspieler des Obst- und Gartenbauvereins zeigen ab Ostersonntag eine heitere und schräge Komödie.

Ja, im Wald, da sind die Räuber… so auch in der Komödie „Bandit'n-Bagasch“ des Autors Ralph Wallner. Mit dieser Komödie wollen die Theaterspieler des Obst- und Gartenbauvereins Ellgau auch heuer wieder ihr Publikum begeistern. Auf eine heitere, etwas schräge und kurzweilige Räubergeschichte dürfen sich die Zuschauer in dieser Spielzeit freuen. Die Proben unter der Regie von Josefine Stuhler und Jutta Strobl laufen längst auf Hochtouren. Eifrig lernen die Darsteller ihre Texte, denn am Ostersonntag, 31. März, hat das Stück um 19.30 Uhr in der Mehrzweckhalle in Ellgau Premiere und bis dahin muss alles klappen.

Zum Inhalt sei so viel verraten: In einer düsteren Schenke tief im Wald rauben der Wirt Hallimasch und seine Banditenfamilie mit großem Vergnügen ihre Gäste aus. Immer mithilfe eines Schlaftrunkes, den ihre Nachbarin aus giftigen Schwammerln braut. Das war auch der Plan beim Gauner Rupp von Reizker und dessen Gehilfen. Aber der Räuberfamilie unterläuft ein Missgeschick mit unangenehmen Folgen.

Wer ist der Kerl in der Halunken-Spelunke?



Dann taucht auch noch der Schlitzer-Vinz mit seiner Trinkgeld-Resi auf, die dem Gauner Rupp dicht auf den Fersen sind und noch eine Rechnung mit ihm offen haben. Aber wer ist der andere Kerl, der ebenso überraschend in der Halunken-Spelunke erscheint? Noch ein Bandit?

Auf der Bühne werden zu sehen sein: Elisabeth Bader, Oliver Grahl, Johannes Gumpp, Martin Koch, Helga Kolb, Olaf Schmid, Ute Schmid und Jutta Strobl. Neben der Premiere am 31. März stehen weitere Aufführungen am Ostermontag, 1. April, sowie am Freitag und Samstag, 5. und 6. April, jeweils ab 19.30 Uhr in der Mehrzweckhalle in Ellgau auf dem Programm. Karten gibt es bei Josefa Zwerger unter Tel. 08273/ 2930, sowie an der Abendkasse eine Stunde vor Spielbeginn. (AZ)