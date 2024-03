15-Jähriger macht Spritztour mit dem Auto seines Vaters

Der Jugendliche fällt einer Polizeistreife auf, weil er zu schnell unterwegs war. Das hat nun Konsequenzen für ihn und den Halter des Wagens.

In der Nacht zum Donnerstag fiel den Beamten einer Streife der Polizeiinspektion Donauwörth um 23.35 Uhr zwischen Donauwörth und Tapfheim ein Auto auf, dessen Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Sie hielten das Fahrzeug in Erlingshofen zur Verkehrskontrolle an und stellten dabei fest, dass ein Minderjähriger am Steuer saß. Es handelte es sich um einen 15-jährigen, der mit dem Wagen seines Vaters auf Spritztour unterwegs war und - logischerweise - keinen Führerschein hatte. Die Polizei leitete gegen den Jugendlichen und auch gegen dessen Vater strafrechtliche Schritte ein. (AZ)