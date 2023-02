Fahrzeug gegen Säule: Unfallflucht in Erlingshofen

Ein Unbekannter stößt mit seinem Fahrzeug gegen eine Hofsäule in Erlingshofen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein Unbekannter ist nach einem Unfall an einem Anwesen in Erlingshofen geflüchtet. Nach Angaben der Polizei prallte der Täter mit seinem Fahrzeug massiv gegen die Hofsäule eines Grundstücks in der Pilzstraße und verursachte einen Schaden im vierstelligen Bereich. Dies ereignete sich mutmaßlich zwischen Montag, 18 Uhr, und Dienstag, 12.50 Uhr. Die Beamten sicherten Spuren, unter anderem Teile der hinteren Beleuchtungseinrichtung des mutmaßlichen Verursacherfahrzeugs. Diese waren am Unfallort zurückgeblieben.

Da sich bisher kein Verursacher bei der 83-jährigen Eigentümerin meldete, hat die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle aufgenommen. Etwaige Zeugen sollen die Inspektion Donauwörth unter der Telefonnummer 0906/706670 kontaktieren. (AZ)

