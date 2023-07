Feldheim

Streit in Gaststätte: Mann verletzt zwei Personen mit Spray

In Feldheim kam es zu einem handfesten Streit. Nun ermittelt die Polizei.

In einem Lokal in Niederschönenfeld kommt es am frühen Morgen zu einer Auseinandersetzung. Die Polizei ermittelt.

In einer Gaststätte in Feldheim ist es in den frühen Morgenstunden des Samstag zu einer tätlichen Auseinandersetzung gekommen. Wie die Polizei berichtet, gerieten mehrere Personen gegen 4.30 Uhr zunächst verbal aneinander. Im weiteren Verlauf brachte einer der Beteiligten einen Kontrahenten zu Boden und würgte diesen laut eigenen Angaben massiv. Der Beschuldigte verließ kurzzeitig den Ort des Geschehens, kehrte mit einem Tierabwehrspray zurück und sprühte dieses auf das Opfer sowie eine weitere Person. Diese erlitten massive Hautreizungen am Körper und im Gesicht. Polizisten nehmen nach dem Streitin Feldheim den Verdächtigen fest Der mutmaßliche Täter flüchtete, ehe die Polizei kam. Die Beamten konnten ihn aber im Zuge einer Fahndung festnehmen. Die Inspektion Rain ermittelt wegen des Verdachts der Körperverletzung. (AZ)

