15-Jährige muss nach Mofaunfall in Felsheim notoperiert werden

Eine illegale Ausfahrt mit Mofa hat für eine 15-Jährige schwere Folgen: Sie verliert die Kontrolle über das Fahrzeug und wird schwer verletzt.

Eine 15-jährige Schülerin ist bei einem Unfall im Donauwörther Stadtteil Felsheim mit einem Mofa schwer verletzt worden. Das Mädchen hatte eine Ausfahrt gewagt, obwohl sie noch keinen Führerschein besitzt. Diese endete für sie mit schweren Verletzungen am Bein.

Am Mittwochabend war nach Angaben der Polizei Donauwörth die Schülerin mit dem Mofa von Wörnitzstein nach Felsheim unterwegs. Dort musste die Jugendliche in der Konradstraße anhalten. Das ging auch gut, doch als sie wieder anfuhr, gab sie zu viel Gas und die 15-Jährige verlor die Kontrolle über ihr Moped. Sie fuhr über die komplette Gegenspur und streifte schließlich am linken Fahrbahnrand etwa 10 Meter an einer massiven Grundstücksmauer entlang. Anschließend prallte sie noch in einen Holzzaun, bevor ihre Maschine zum Stehen kam.

Schülerin hatte für das Mofa keinen Führerschein und keine Zulassung

Beim Entlangschrammen an der Steinmauer zog sich die Jugendliche, die nur eine kurze Hose trug, unter anderem eine offene, tief klaffende Wunde am linken Knie zu. Sie wurde per Rettungswagen in die Donau-Ries-Klinik nach Donauwörth eingeliefert und dort notoperiert.

Die Schülerin hat keinen Führerschein, sie ist ja erst 15 Jahre alt. Das Mofa war nicht zugelassen, nicht versichert und an dem Kennzeichen, das noch vom letzten Besitzer stammt, wurde durch die 15-Jährige ersten Erkenntnissen zufolge die Kopie einer HU-Plakette sowie eines Zulassungsstempels per Computer ausgedruckt und angebracht. Ein Strafverfahren wegen zahlreicher Delikte ist nun die polizeiliche Folge. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. (AZ)

