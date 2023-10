Fünfstetten

Drei marode Bäume in der Gemeinde Fünfstetten müssen weichen

Plus Die Gemeinde Fünfstetten verfügt jetzt über ein Baumkataster. Drei von rund 300 Bäumen müssen rasch gefällt werden.

Die Gemeinde Fünfstetten hat erstmals alle Bäume auf öffentlichem Grund überprüfen lassen. Eine erste Konsequenz aus diesem Baumkataster: einige wenige Bäume müssen zeitnah gefällt werden.

Ein Fachmann überprüfte in den vergangenen Monaten auf dem Gebiet der Kommune erstmals rund 300 Bäume auf Standfestigkeit und auf mögliche Schäden. Damit soll die Sicherheit im öffentlichen Raum gewährleistet sein. Das Ergebnis stellte Bürgermeister Josef Bickelbacher im Gemeinderat vor. Demnach sind drei Exemplare in einem derart schlechten Zustand, dass sich umgehend entfernt werden müssen. Dies betreffe einen Baum an der Kapelle am südlichen Ortseingang von Fünfstetten, einen an der Straße in Richtung Itzing und einen am Spielplatz in Heidmersbrunn.

