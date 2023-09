Gemeinde Fünfstetten erhöht die Hundesteuer deutlich

Plus Hundebesitzer in der Gemeinde Fünfstetten müssen jetzt deutlich mehr Steuer zahlen. Kommune installiert Hundetoiletten.

Wer in der Gemeinde Fünfstetten einen Hund besitzt, muss künftig eine deutlich höhere Steuer bezahlen. Das hat der Gemeinderat beschlossen.

Anlass für diesen Schritt war laut Bürgermeister Josef Bickelbacher eine Anregung der überörtlichen Rechnungsprüfung und der VG-Verwaltung, die Satzung für die Hundesteuer zu überarbeiten. Dies war letztmals 2002 geschehen, also vor über 20 Jahren. Weil es immer mehr Hunde gebe und damit auch der Ärger und die Arbeit für die Kommune zugenommen hätten, so Bickelbacher, seien sich die Mitglieder des Gemeinderats einig gewesen, auch gleich die Steuersätze anzuheben.