In Fünfstetten hatten die Kleinsten ihren eigenen Umzug

Beim zweiten "Kindergarten-Faschingsumzug" gab es Vorschul-Piraten, den Zirkus "Mausilius" und die Burg "Hasenzahn". Was die Buben und Mädchen veranstalteten.

Zum zweiten Mal gingen in Fünfstetten auch die Buben und Mädchen des Kindergartens auf die Straße, um Fasching zu feiern. Beim zweiten "Kindergarten-Faschingsumzug" zogen sie am Rosenmontag mit ihren Erzieherinnen und Erziehern durch die Ortschaft und hatten allerlei bunt dekorierte Wagen und Themen mitgebracht. Der Wetterfrosch meinte es gut mit den Kindern und es regnete lediglich viele Bonbons, aber keine Wassertropfen.

Angeführt wurde der Umzug von den Vorschulpiraten mit ihren selbst gebastelten Kostümen und ihrem gemeinsam gebauten Piratenboot. Es folgte ihnen der Zirkus Mausilus. In Käfigen wurden die wilden Tiger und Löwen gezogen, begleitet von der Truppe lustiger Clowns. Burg Hasenzahn war mit ihren Rittern und Prinzessinnen am Umzug auch vertreten. Hunde, Kühe, Pferde und Katzen aus Fünfstetten schlossen sich den Umzug an und das Schlusslicht machte der Elternbeirat mit ihrem Themenwagen „Unser Kindergarten“.

Die Bewohner von "Burg Hasenzahn" machten sich in Fünfstetten auf den Weg. Die Mädchen und Buben hatten im Vorfeld zu diesem Thema gebastelt und einen Umzugswagen dekoriert. Foto: Singer

Vor dem Rathaus überreichte das Kindergartenprinzenpaar Ben I. und Paulina I. der wilden Vorschulpiraten dem Rathauschef Bürgermeister Josef Bickelbacher und der Elternbeiratsvorsitzenden Anja Strobel den Faschingsorden der Session. Es schloiss sich ein buntes Faschingstreiben mit einer Zirkusvorführung sowie einem Ritter- und Prinzessinnentanz an. Zum Schluss durften alle Kinder mit den Piraten über die Meere segeln. (AZ)