Der TSV Rain hat gegen Erlbach das Spielglück auf seiner Seite

Plus Am Samstagnachmittag holen die Blumenstädter gegen eines der Topteams der Liga drei Punkte. Dabei überzeugt das Reichherzer-Team durch Kampfgeist.

Der TSV Rain hat im ersten Spiel nach der Trennung von Trainer Tjark Dannemann am Samstagnachmittag einen wichtigen 1:0 (1:0) - Heimsieg gegen den SV Erlbach gefeiert. Die Mannschaft von Interimscoach Günther Reichherzer zeigte einen engagierten und kämpferischen Auftritt, auch wenn der Erfolg insgesamt etwas glücklich zustande kam. Der Tabellenvierte aus Erlbach versiebte mehrere aussichtsreiche Torchancen und verbuchte neben einem verschossenen Elfmeter auch zwei Aluminiumtreffer. Rain agierte hingegen effektiv und nutzte eine der wenigen Möglichkeiten.

Nach zwei Minuten hatten die Gäste bereits die erste gute Chance. Sebastian Hager traf aus spitzem Winkel allerdings nur das Außennetz. Kurz darauf wurde es erneut gefährlich - Rains Torwart Florian Rauh geriet unter Bedrängnis und schoss Leonhard Thiel an, der Ball ging allerdings über das Tor ins Aus (4.). Nach der wilden Anfangsphase beruhigte sich die Partie etwas, die Kontrolle über das Geschehen hatten aber die Gäste - die lautstark von einer kleinen mitgereisten Fangruppe unterstützt wurden. In der 24. Minute zeigten sich die Rainer erstmals vor dem Gehäuse der Erlbacher und trafen prompt. Torwart Andreas Steer konnte einen Schuss nur zur Seite abwehren, Dominik Schröder staubte aus kurzer Distanz ab.