Fußball-Bayernliga

15:16 Uhr

Der TSV Rain ist heiß auf das Derby in Pipinsried

Plus Mit einem Sieg kehrte Rain zurück in den Spielbetrieb. Nun wartet das Duell mit Pipinsried, bei dem der Trainer auf einen Vorteil für seine Mannschaft hofft.

Von Fabian Kapfer

Es sei schon eine andere Brisanz im Spiel, auch weil man sich eben kenne, sagt Rains Trainer David Bulik vor dem Bayernliga-Gastspiel der Fußballer beim FC Pipinsried (Anpfiff 14 Uhr) am Samstag. "Man sieht sich doch mal öfter oder kennt sich privat. Keiner von uns möchte das Spiel verlieren", sagt der Cheftrainer der Rainer. In der Tat gibt es einige bekannte Gesichter auf der Gegenseite.

Daniel Gerstmayer, Kevin Gutia, Arif Ekin, Angelo Mayer oder Trainer Martin Weng waren zum Start der Vorsaison noch alle für die Farben der Tillystädter aktiv. Ex-Spielmacher Johannes Müller ist nun sogar sportlicher Leiter in Pipinsried. Bulik möchte gegen Pipinsried daher auch auf das gute Gefühl setzen, das sich sein Team beim Heimsieg in der Vorwoche geholt hat. Während der FCP gegen Rain wieder in die Bayernliga startet, hat der TSV bereits im Nachholspiel in der Vorwoche schon einen erfolgreichen Pflichtspielstart hingelegt. Das 1:0 über den Tabellendritten SV Heimstetten offenbarte, dass das Trainerteam rund um David Bulik dafür gesorgt hat, dass die Mannschaft fit ist. Damit hatte man stellenweise in der Hinrunde noch zu kämpfen - oft ging der Mannschaft in der Schlussphase die Luft etwas aus. Nun gelang dank einer kämpferischen Leistung und einem hohen Energieaufwand gleich der erste Dreier des Jahres. "Das war wichtig für uns und wir haben auch diese Woche wieder gut trainiert. Bis auf drei Spieler waren alle auf dem Trainingsplatz", so Bulik.

