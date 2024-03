Fußball-Bayernliga

Eine Partie mit "Endspielcharakter" für den TSV Rain

Der TSV Rain (mit Gabriel Hasenbichler, vorne in Rot) peilt gegen Dachau die Revanche für die 1:2-Hinspielniederlage an.

Plus Der TSV Rain hat nach drei Siegen in Folge jede Menge Selbstvertrauen. Warum für Trainer David Bulik das Auswärtsspiel in Dachau von immenser Bedeutung ist.

Von Fabian Kapfer

Der TSV Rain zählt derzeit zu den stabilsten und formstärksten Teams der Fußball-Bayernliga. Drei Siege in Folge gab es in diesem Jahr bereits, zuletzt gegen Gundelfingen. Vier der vergangenen fünf Partien konnte die Mannschaft von Trainer David Bulik für sich entscheiden. Eine Bilanz, die auch für den neuen Coach spricht, der seit November bei den Tillystädtern an der Seitenlinie steht. Der 40-Jährige hat die Mannschaft defensiv stabilisiert und fitter gemacht - in drei Spielen gab es lediglich einen Gegentreffer. Diese Stärken möchte Rain auch am Samstag beim TSV Dachau (Anpfiff 14 Uhr) beibehalten. Ein Spiel, das für den TSV-Coach "Endspielcharakter" hat.

Beim Blick auf die Tabelle wird rasch klar, wieso Bulik dem Spiel eine derart hohe Bedeutung zukommen lässt. Mit einem Sieg könnte sich Rain zwölf Punkte von Dachau absetzen, die derzeit einen Zähler vor den Abstiegsrelegationsplätzen stehen. "Das ist für uns eine Art Sechs-Punkte-Spiel. Wir haben eine riesige Chance, uns ein ganzes Stück von unten abzusetzen", betont Bulik.

