Feiert der TSV Rain beim Heimspiel gegen Kottern den Klassenerhalt?

Plus Die letzte Heimpartie der Saison soll endgültig den Ligaverbleib für die Tillystädter sichern. Nicht nur für Trainer David Bulik ist es ein Abschiedsspiel.

Große Gedanken rund um sein letztes Heimspiel als Trainer des TSV Rain hat sich David Bulik nicht gemacht. Nach der Saison tritt er aus zeitlichen Gründen als Chefcoach zurück - mit Sven Zurawka steht auch schon ein Nachfolger parat. Buliks Fokus gilt zunächst der Aufgabe, zu Hause gegen den TSV Kottern (Anpfiff 14 Uhr) mit drei Punkten den Klassenerhalt zu sichern. Auch wenn bei vier Punkten Vorsprung bei zwei verbleibenden Spielen die Ausgangslage für dieses Vorhaben sehr gut ist, möchte Rain den Ligaverbleib aus eigener Kraft am Samstagnachmittag eintüten.

Gegner Kottern hat sich bereits den Klassenerhalt gesichert und ist immer für eine Überraschung gut. Zuletzt waren die Allgäuer schwer einzuschätzen, vor zwei Wochen gewann der TSV mit 6:3 gegen den TSV Schwaben Augsburg, in der vergangenen Woche gab es dann eine 1:2-Niederlage beim abstiegsbedrohten FC Gundelfingen. Im Duell zwischen Rain und Kottern war jedenfalls immer etwas geboten - seit 17 Spielen fiel in der Begegnung mindestens ein Treffer. Bulik sagt: "Sie sind ein guter Gegner, der uns hoch anpressen wird und uns sicherlich auch gar nichts schenken wird. Sie werden kaum zweieinhalb Stunden fahren, um dann eine Niederlage zu kassieren."