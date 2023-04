Blerand Kurtishaj verlässt TSV Rain im Sommer in Richtung Wörnitzstein

Und wieder steht ein Abgang fest: Der Stürmer Kurtishaj, der diese Saison einmal für Rain in der Regionalliga getroffen hat, geht zu Wörnitzstein in die Bezirksliga.

Die Liste der bereits feststehenden Abgänge bei Fußball-Regionalligist TSV Rain wird länger. Sportlich ist der Verbleib in der Regionalliga kaum mehr machbar. Bereits im Winter gingen Führungsspieler Johannes und Stefan Müller. Vor zwei Wochen wurde bekannt, dass weitere Spieler und Trainer Maximilian Käser nach der Saison folgen. Nun steht fest: Auch Stürmer Blerand Kurtishaj, der diese Saison einmal in der Regionalliga getroffen hat, wird nicht bleiben. Nach der Saison schließt er sich dem Regionalligisten SV Wörnitzstein-Berg an, wie mehrere Fußballportale vermeldeten. (mjk)