Der TSV Rain hat viele Verletzungssorgen vor dem Duell mit Aschaffenburg

Plus Nach der Spielabsage in der Vorwoche tritt der TSV Rain nun wieder zu Hause an, Gegner ist Aschaffenburg. Die Personalsituation beim Fußball-Regionalligisten bleibt allerdings weiter sehr angespannt.

Von Fabian Kapfer

Die Saison in der Regionalliga Bayern befindet sich auf der Zielgeraden und für die Fußballer des TSV Rain rückt der sportliche Abstieg immer näher. Nach der viel diskutierten Spielabsage gegen Greuther Fürth II in der Vorwoche wegen Personalmangels tritt die Mannschaft nun im Heimspiel gegen Viktoria Aschaffenburg (Anpfiff 14 Uhr) an. Für die Tillystädter geht es in dieser Partie auch darum, dem eigenen Publikum eine engagierte Leistung zu zeigen. Schließlich äußerten zuletzt einige Fans auf der Tribüne ihren Unmut über teilweise lustlose Auftritte.

Trainer Maximilian Käser dürfte derzeit einen der undankbarsten Jobs in der Liga haben. Wöchentlich werden mittlerweile Wechsel der Rainer Spieler zu anderen Klubs vermeldet. Käser hört nach der Saison auf, auch UG-Geschäftsführer Alexander Schroder hatte seinen Abschied bereits angekündigt. Der neueste Abgang ist Leistungsträger Angelo Mayer, der sich dem FC Pipinsried anschließen wird. Das wurde am Freitag vom FCP bereits bestätigt.

